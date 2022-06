Pubblicità

leggoit : Polpetta avvelenata nell’area cani: muore tra le convulsioni una cagnolina di 14 mesi - lanini66 : @Davide Un altra polpetta avvelenata del genocida del Cremlino... - MeloGiunta : @FeliceRaimondo È da giorni che sembra proprio una 'polpetta avvelenata' buttata lì per 'comodità'. - SavaDaiana : RT @Animal_Genocide: Choc in #Sardegna: “#Cane morto avvelenato e lasciato senza cure, vogliamo giustizia”. È morto, avvelenato dalla mano… - giu33liana : @PaoloPichierri @gabri1903 In seguito, il Trattato di Lisbona ha introdotto una sorta di 'Costituzione di fatto', n… -

ilmattino.it

Una cagnolina di 14 mesi è morta tra le convulsioni per del cibo avvelenato che avrebbe mangiato nell'area cani di Rho , nel milanese, in via Nino Bixio. Sono sconvolti e spaventati i padroni che ...Ieri sera, 23 giugno 2022, una cagnolina di 14 mesi è morta dopo essere stata mezz'ora nell'area cani di via Nino Bixio a Rho a causa di una... Polpetta avvelenata nell’area cani: muore tra le convulsioni una cucciola di 14 mesi Una cagnolina di 14 mesi è morta tra le convulsioni per del cibo avvelenato che avrebbe mangiato nell’area cani di Rho, nel milanese, in via Nino Bixio. Sono sconvolti ...Una cagnolina di 14 mesi è morta tra le convulsioni per del cibo avvelenato che avrebbe mangiato nell’area cani di Rho, nel milanese, in via Nino Bixio. Sono sconvolti ...