Più Europa | Della Vedova | ' con Azione progetto autonomo che funziona'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Più Europa, insieme a Carlo Calenda e Azione, ha scelto di fare una cosa inedita. Nella politica, come vediamo in questi giorni, si assiste più a divisioni che non a unioni. Noi invece abbiamo deciso di metterci insieme e puntare su un progetto comune e, come dimostrano i risultati delle amministrative, l'asse con Calenda funziona". Lo ha detto a Radio Fantastica il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova. "Abbiamo dimostrato che un'opzione politica ed elettorale che non appartiene agli schieramenti di sovranisti o populisti ha uno spazio politico. Oltre alle idee devi però avere le persone giuste e noi ce le abbiamo come si è visto a Palermo con Fabrizio Ferrandelli. Il nostro non è un ...

