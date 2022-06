Pioggia e raffiche di vento | in Bergamasca 52 interventi dei vigili del fuoco

(Di venerdì 24 giugno 2022) Alle 19 di venerdì 24 giugno sono 52 glieffettuati daidelin seguito agli acquazzoni che nella notte e nel pomeriggio hanno colpito la. Ledihanno creato gravi danni alla tensostruttura dell’oratorio di Gandino, scaraventata verso il porticato dopo aver abbattuto gli ancoraggi. Un interper allagamento si registra in Circonvallazione Mugazzone a Bergamo, tanti altri per alberi pericolanti ad Alzano Lombardo, Bagnatica, Bolgare, Caravaggio, Cene, Cerete, Curno, Gorlago, Lovere, Leffe, Terno d’Isola e Riva di Solto. Problemi invece per danni alle costruzioni anche a Palosco, Zanica, Peia e Dalmine.

meteogiornaleit : Squall line attraversa il Nord Italia, raffiche di vento e tanti fulmini. Pioggia e grandine

Ma attenzione: perché il rischio è che la si presenti come forti temporali e grandine. Come ... in quasi ogni zona della città capoluogo, sferzata da violenti temporali e forte di ... vento fortissimo e scrosci di hanno imperversato in diverse zone della città. A far paura soprattutto il vento con che hanno fatto piegare e spezzare rami. A Chiuduno la tromba d'aria ha raso al suolo sessanta serre di un'azienda agricola. Gandino, divelta la tensostruttura dell'oratorio ...