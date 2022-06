Paura all’aeroporto di Miami, un aereo prende fuoco durante l’atterraggio: ci sono feriti (Di venerdì 24 giugno 2022) Il pauroso incidente è accaduto ieri, giovedì 23 giugno, alle 17.30 ora locale all’aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti. Un aereo di linea della compagnia low cost Red Air stava atterrando sulla pista, quando ad un certo punto ha preso fuoco durante l’atterraggio. Incidente aereo a Miami: cos’è successo L’aereo della compagnia Red Air, partito da Santo Domingo, stava atterrando sulle coste statunitensi. Il volo 203 portava 126 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il mezzo avrebbe perso parte del carrello durante l’atterraggio e di conseguenza, ha preso fuoco. Non è chiara la dinamica, forse l’ala sinistra dell’aereo ha colpito la ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 giugno 2022) Il pauroso incidente è accaduto ieri, giovedì 23 giugno, alle 17.30 ora localeinternazionale di, negli Stati Uniti. Undi linea della compagnia low cost Red Air stava atterrando sulla pista, quando ad un certo punto ha preso. Incidente: cos’è successo L’della compagnia Red Air, partito da Santo Domingo, stava atterrando sulle coste statunitensi. Il volo 203 portava 126 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il mezzo avrebbe perso parte del carrelloe di conseguenza, ha preso. Non è chiara la dinamica, forse l’ala sinistra dell’ha colpito la ...

