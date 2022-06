Nuoto, Benedetta Pilato: “Non sono al top della forma, ma sto bene. Domani me la posso giocare” (Di venerdì 24 giugno 2022) Prestazione abbastanza convincente di benedetta Pilato ai Mondiali di Nuoto di Budapest. Dopo l’oro di lunedì nei 100 rana, l’azzurra ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle semifinali dei 50 rana e si è confermata una delle favorite in questa specialità. 29.83 il tempo della nativa di Taranto, contro il 29.97 della lituana Ruta Meilutyte, seconda assoluta, e il 30.28 di Jhennifer Conceicao, terza. L’appuntamento con la finale è per Domani alle ore 18:09. “Si va in finale, speravo di fare un po’ di meno, però a prescindere dal tempo l’importante è mettere la mano davanti – ha dichiarato Pilato ai microfoni di Rai 2 subito dopo la gara -. Adesso vediamo Domani. sono un po’ stanca, anche stamattina gli ultimi 15 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Prestazione abbastanza convincente diai Mondiali didi Budapest. Dopo l’oro di lunedì nei 100 rana, l’azzurra ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nelle semifinali dei 50 rana e si è confermata una delle favorite in questa specialità. 29.83 il temponativa di Taranto, contro il 29.97lituana Ruta Meilutyte, seconda assoluta, e il 30.28 di Jhennifer Conceicao, terza. L’appuntamento con la finale è peralle ore 18:09. “Si va in finale, speravo di fare un po’ di meno, però a prescindere dal tempo l’importante è mettere la mano davanti – ha dichiaratoai microfoni di Rai 2 subito dopo la gara -. Adesso vediamoun po’ stanca, anche stamattina gli ultimi 15 ...

Pubblicità

FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - Swim4life_it : L’Italia sogna un’altra prodezza della 17enne che ha messo nel mirino i posti alti del podio @fina1908… - OA_Sport : #NUOTO Benedetta Pilato centra l'accesso in Finale nei 50 rana e sarà in corsia 4 nell'atto conclusivo a… -