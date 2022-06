Nazionale U19 | Nunziata | “Giocato alla pari fino al 70? nonostante la formazione rimaneggiata”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 giugno 2022) “Debbo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché dopo aver cambiato 9 elementi su 11 non è facile poi mantenere equilibri, intensità e gioco“. Queste le prime parole di Carmine, Ct dellaitaliana Under 19, dopo la sconfitta contro la Francia nell’ultima partita dei gironi degli Europei di categoria 2022. “Loro sono stati bravissimi e, naturalmente mi dispiace aver preso 4 gol che comunque son tanti, ma almenoal 70?, sono riusciti a giocarecon una squadra molto forte – ha sottolineato-. Abbiamo avuto molte occasioni non concretizzate per riaprire la partita e in più non ho potuto dare una mano airi in campo perché avevamo uno squalificato e 4 diffidati“. SportFace.