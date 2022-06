Let’s Kiss, la rivoluzione gentile di Franco Grillini arriva in televisione (Di venerdì 24 giugno 2022) La lotta dura e gentile nel nome della dignità e dell’uguaglianza di Franco Grillini arriva su Sky. Il 25 giugno alle 21,15 su Sky Documentaries (e disponibile anche on demand e in streaming su Now) va in onda il docufilm “Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile“, co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli, per la regia di Filippo Vendemmiati. Il film biografico è incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay ‘tardivo’, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGTB. Impegnato politicamente dall’età di 15 anni, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) La lotta dura enel nome della dignità e dell’uguaglianza disu Sky. Il 25 giugno alle 21,15 su Sky Documentaries (e disponibile anche on demand e in streaming su Now) va in onda il docufilm “Storia di una“, co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli, per la regia di Filippo Vendemmiati. Il film biografico è incentrato sulla figura di, bolognese, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay ‘tardivo’, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGTB. Impegnato politicamente dall’età di 15 anni, ...

