La tragedia sul Mottarone era evitabile | slittano le perizie

AGI - Si allungano i tempi per il deposito delle perizie sulla tragedia del Mottarone ma intanto emerge che c'erano tre fili lesionati vicino alla testa fusa, la giuntura tra la funivia e il cavo traente. Per i periti, se si fossero rispettate le ispezioni mensili, sarebbe stato possibile anticipare la sostituzione del pezzo. I tecnici del collegio peritale hanno chiesto al Gip, Annalisa Palomba, un ulteriore rinvio del termine per depositare le loro conclusioni sullo schianto della funivia in cui il 23 maggio scorso persero la vita 14 persone. Il termine del 30 giugno è così stato spostato in avanti di tre mesi, al 16 settembre. Di conseguenza le nuove udienze dell'incidente probatorio che deve chiarire le cause e le responsabilità dell'incidente all'impianto vicino al lago Maggiore sono state rinviate da metà luglio al 20, 21 e 24

