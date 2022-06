Juventus | Tacchinardi | “Mi aspetto una grande strategia dei bianconeri”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 24 giugno 2022)- A Tmw radio ha detto la suasullae sulla loro posizione ad oggi nel mercato, ma non solo. LE SUE PAROLEù Il tecnico ed ex calciatore Alessioa Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato anche dell’attesa per Di Maria, che blocca il mercato della: “Che non diventi come il discorso Ronaldo. La Juve insegna che il piano A, B, C e D ci deve essere. Se la Juve ha sicuro Di Maria ok, ma se salta in aria devi cercare un altro giocatore. Ecco perché la Juve mi sembra più sorniona, parla poco ma ha le idee più chiare per colmare i propri buchi. Sono curioso di vedere laJuve. I parametri zero hanno faticato negli ultimi anni, miche si faccia qualcosa anche con qualche ...