Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis: “senza Edoardo Tavassi non è la finale che avevo immaginato” (Di venerdì 24 giugno 2022) Nicolas Vaporidis sente la mancanza di Edoardo Tavassi all'Isola dei famosi 2022: i due avevano immaginato di andare in finale insieme. Nicolas Vaporidis ancora non si è ripreso dall'uscita di Edoardo Tavassi dall'Isola dei famosi 2022: il naufrago, arrivato in Honduras in coppia con la sorella Guendalina, ha dovuto abbandonare il reality ad una settimana dalla finale per la rottura dei legamenti. Il prolungamento dell'Isola dei famosi, che terminerà lunedì 27 giugno, ha causato molti malumori tra gli spettatori perché piano piano, alcuni dei naufraghi ben voluti dagli ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 giugno 2022)sente la mancanza diall'dei: i due avevanodi andare ininsieme.ancora non si è ripreso dall'uscita didall'dei: il naufrago, arrivato in Honduras in coppia con la sorella Guendalina, ha dovuto abbandonare il reality ad una settimana dallaper la rottura dei legamenti. Il prolungamento dell'dei, che terminerà lunedì 27 giugno, ha causato molti malumori tra gli spettatori perché piano piano, alcuni dei naufraghi ben voluti dagli ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco di #Alessandria e #Pavia al lavoro con sette squadre per un #incendio che dalle 11:30 sta interessa… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - MarazitiMassimo : @PaoloBorg Lo prenotiamo per l'isola dei famosi? - blogtivvu : Isola dei Famosi, Marialaura “demolisce” Mercedesz: “Vittimista, saccente e superba!” – VIDEO -