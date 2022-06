Inter, tutti pazzi per Pinamonti: Monza, Atalanta e non solo (Di venerdì 24 giugno 2022) Pinamonti è il desiderio di mercato di diverse squadre in Serie A. L’Inter si guarda attorno per cederlo al miglior offerente tutti pazzi per Andrea Pinamonti. Dopo l’ottima stagione all’Empoli, il giovane attaccante dell’Inter è diventato il desiderio di mercato di tante squadre in Serie A. Fino a ieri, il Monza sembrava la più Interessata con tanto di offerta da 15 milioni presentata ai nerazzurri; ma dopo l’incontro di ieri, Galliani ha sorvolato sul calciatore ma la pista resta aperta. C’è poi la Fiorentina a caccia di un nuovo numero 9, così come l’Atalanta che vorrebbe rinfrescare il reparto attaccanti. Occhio anche alla Salernitana che si starebbe muovendo con De Sanctis. Da non dimenticare le sirene estere, con alcuni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022)è il desiderio di mercato di diverse squadre in Serie A. L’si guarda attorno per cederlo al miglior offerenteper Andrea. Dopo l’ottima stagione all’Empoli, il giovane attaccante dell’è diventato il desiderio di mercato di tante squadre in Serie A. Fino a ieri, ilsembrava la piùessata con tanto di offerta da 15 milioni presentata ai nerazzurri; ma dopo l’incontro di ieri, Galliani ha sorvolato sul calciatore ma la pista resta aperta. C’è poi la Fiorentina a caccia di un nuovo numero 9, così come l’che vorrebbe rinfrescare il reparto attaccanti. Occhio anche alla Salernitana che si starebbe muovendo con De Sanctis. Da non dimenticare le sirene estere, con alcuni ...

