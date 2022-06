Incendio di Malagrotta, a Fiumicino cessa l’allarme diossine. Montino: “Via tutte le restrizioni” (Di venerdì 24 giugno 2022) Fiumicino – A quasi dieci giorni dal rogo che ha colpito il Tmb di Malagrotta, il livello di diossine sul territorio di Fiumicino è tornato dentro i parametri. Lo confermano i dati dell’Arpa. Nell’ultimo report, infatti, l’Agenzia regionale definisce “del tutto irrilevante il pericolo associato ai livelli dei contaminanti riscontrati”. “Alla luce di questo, sentite Arpa e Asl, ho appena firmato un’ordinanza che annulla tutte quelle emesse nei giorni scorsi a seguito dell’Incendio del Tmb di Malagrotta”, afferma il sindaco, annunciando la nuova ordinanza con una nota diffusa nella notte. “Da adesso, quindi, si può tornare a consumare gli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel nostro territorio, inclusa l’area colpita dalla nube prodotta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– A quasi dieci giorni dal rogo che ha colpito il Tmb di, il livello disul territorio diè tornato dentro i parametri. Lo confermano i dati dell’Arpa. Nell’ultimo report, infatti, l’Agenzia regionale definisce “del tutto irrilevante il pericolo associato ai livelli dei contaminanti riscontrati”. “Alla luce di questo, sentite Arpa e Asl, ho appena firmato un’ordinanza che annullaquelle emesse nei giorni scorsi a seguito dell’del Tmb di”, afferma il sindaco, annunciando la nuova ordinanza con una nota diffusa nella notte. “Da adesso, quindi, si può tornare a consumare gli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel nostro territorio, inclusa l’area colpita dalla nube prodotta ...

