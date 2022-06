Fabio Cannavaro: “I nostri stadi i peggiori in Europa” (Di venerdì 24 giugno 2022) “Bisogna investire sulle strutture e creare introiti: loro lo hanno capito in anticipo, mentre le società italiane si basano soltanto sui diritti televisivi”. Lo ha detto Fabio Cannavaro in un’intervista al Corriere dello Sport, individuando le radici della crisi del calcio italiano nella carenza infrastrutturale. “Le cattedrali nel deserto di Italia 90 con le piste intorno sono finite: il Real, in pandemia, ha investito in uno stadio dove si potrà fare qualsiasi cosa. Di certo d’Europa“, conclude. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) “Bisogna investire sulle strutture e creare introiti: loro lo hanno capito in anticipo, mentre le società italiane si basano soltanto sui diritti televisivi”. Lo ha dettoin un’intervista al Corriere dello Sport, individuando le radici della crisi del calcio italiano nella carenza infrastrutturale. “Le cattedrali nel deserto di Italia 90 con le piste intorno sono finite: il Real, in pandemia, ha investito in unoo dove si potrà fare qualsiasi cosa. Di certo d’“, conclude. SportFace.

