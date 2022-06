F1, Pierre Gasly rinnova il contratto con la AlphaTauri: correrà anche nel 2023 con il team di Tost (Di venerdì 24 giugno 2022) Pierre Gasly ha rinnovato il proprio contratto con la AlphaTauri e sarà dunque uno dei due piloti della scuderia anche per il Mondiale F1 2023. Il francese, capace di vincere il GP d’Italia nel 2020 a Monza, proseguirà la propria avventura con il team diretto da Franz Tost. L’annuncio arriva attraverso un comunicato stampa: “La Scuderia AlphaTauri è lieta di confermare che Pierre Gasly continuerà a correre per la squadra nel 2023. Il 26enne francese è con il team dal 2017 e questa continuità sarà un grande vantaggio, poiché gode di un ottimo rapporto di lavoro con il suo gruppo di ingegneri e con tutti i membri del team. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022)hato il propriocon lae sarà dunque uno dei due piloti della scuderiaper il Mondiale F1. Il francese, capace di vincere il GP d’Italia nel 2020 a Monza, proseguirà la propria avventura con ildiretto da Franz. L’annuncio arriva attraverso un comunicato stampa: “La Scuderiaè lieta di confermare checontinuerà a correre per la squadra nel. Il 26enne francese è con ildal 2017 e questa continuità sarà un grande vantaggio, poiché gode di un ottimo rapporto di lavoro con il suo gruppo di ingegneri e con tutti i membri del. ...

