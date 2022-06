(Di venerdì 24 giugno 2022) Diegodi auspicava certamente una stagione diversa rispetto all’ultima che (non) ha disputato. Il tedesco era infattiper una grande annata, ma poco prima dell’avvio dei campionati si è infortunato piuttosto seriamente al ginocchio. Ilè stato dunque costretto ad individuare un suo sostituto, con la scelta ricaduta su Anguissa, un’autentica rivelazione. FOTO: Getty –Per, anche al rientro, c’è stato sempre poco spazio, con un totale di appena 1038 minuti giocati tra tutte le competizioni (e solo sei partite da titolare inA, compresa l’ultima giornata contro lo Spezia). È evidente come la volontà del numero 4 sia quella di giocare di più e, per questo motivo, ilsi guarda già intorno per ...

L'agente di #Demme, insieme al Napoli, decideranno il futuro del centrocampista. Il #Napoli si cautela con un alternativa. Uruguay chiama e la Campania risponde! Iervolino pronto a fare pazzie per il MATADOR, offerta altissima. Il Mattino - Il Napoli è pronto a sostituire Mertens, Ruiz, Politano e Demme. #Demme sempre più vicino all'addio: #Gattuso pronto ad accoglierlo in quel di #Valencia

Sul giocatore da diverse settimane c'è la Lazio, il Verona però è pronto ad ascoltare tutte le offerte e Fabian Ruiz sono in bilico e Mangala potrebbe essere il nome giusto: nell'ultima Bundesliga ha giocato. Il centrale è pronto per unirsi ai compagni già a Dimaro. Calciomercato: un altro club europeo sulle tracce di Diego Demme. Tacchinardi: "La Juve..." Demme pronto all'addio, il Napoli pesca in Serie A: quattro possibili sostituti. Corriere del Mezzogiorno - Sirene spagnole per Politano e Demme! Gattuso reclama i due azzurri. Rino Gattuso è pronto per la sua nuova avventura al Valencia. Tuttavia nel suo mirino ci sono Politano e Demme. Entrambi hanno espresso la volontà di lasciare il Napoli in questa sessione di mercato, e Gattuso è pronto a portarli entrambi in quel di Valencia.