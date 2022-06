"Crisi di governo... ?": il vaffa della grillina a Conte in diretta a La7 (Di venerdì 24 giugno 2022) Ospite a L'Aria che tira, nella puntata di oggi giovedì 23 giugno, è stata la grillina Vittoria Baldino. La deputata e portavoce alla Camera del movimento 5 Stelle è tornata a parlare del governo Draghi. Alla domanda del presentatore del talk show di La7, Francesco Magnani: "Il sostegno al governo Draghi non è in discussione né ora né mai?" L'onorevole grillina ha replicato: "Perché dovrebbe essere in discussione per via della scelta politica di una o più persone all'interno del M5S?". La Baldino ha poi continuato: "Quando siamo entrati nel governo l'abbiamo fatto con dei presupposti e con delle condizioni, come erano tali all'epoca lo sono ancora adesso. Noi continuiamo a sostenere il governo Draghi in questa fase così complessa per l'Italia, per l'Europa e per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Ospite a L'Aria che tira, nella puntata di oggi giovedì 23 giugno, è stata laVittoria Baldino. La deputata e portavoce alla Camera del movimento 5 Stelle è tornata a parlare delDraghi. Alla domanda del presentatore del talk show di La7, Francesco Magnani: "Il sostegno alDraghi non è in discussione né ora né mai?" L'onorevoleha replicato: "Perché dovrebbe essere in discussione per viascelta politica di una o più persone all'interno del M5S?". La Baldino ha poi continuato: "Quando siamo entrati nell'abbiamo fatto con dei presupposti e con delle condizioni, come erano tali all'epoca lo sono ancora adesso. Noi continuiamo a sostenere ilDraghi in questa fase così complessa per l'Italia, per l'Europa e per ...

Pubblicità

reportrai3 : Secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio dell’Autorità di bacino distrettuale del Po (AdBPo), il fiume Po sta… - LegaSalvini : Claudio Borghi Aquilini: la #Lega sta pressando il governo sul tema degli sconti per l’energia. Ora ci aspettiamo i… - lucianonobili : “Vi ricordate quando dicevano che @ItaliaViva era irresponsabile ad aprire la crisi di governo? E oggi tutti a togl… - CurottoMauro : RT @Misurelli77: Immaginate per un attimo un governo Meloni, Salvini e Zu'Silvio con crisi economica,crisi energetica, inflazione alla stel… - LucianoRomeo9 : RT @La_gaia_scienza: Conte 3 dice di non capire le ragioni della scissione. Conte 2 diceva di non capire le ragioni della crisi di governo… -