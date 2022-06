Criscito saluta il Genoa e vola a Toronto: 'Le nostre strade si dividono, ma...' (Di venerdì 24 giugno 2022) E alla fine, Canada sarà. Mimmo Criscito rescinde il contratto, saluta Genova, il Genoa e parte per Toronto. L'ormai ex capitano rossoblu, dopo esser stato vicinissimo alla Mls già lo scorso marzo, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 giugno 2022) E alla fine, Canada sarà. Mimmorescinde il contratto,Genova, ile parte per. L'ormai ex capitano rossoblu, dopo esser stato vicinissimo alla Mls già lo scorso marzo, ...

