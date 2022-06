Covid | in aumento incidenza | Rt e anche occupazione intensive

(Di venerdì 24 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ini dati relativa all’settimanale, mal’Rt medio e l’in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Sale l’settimanale a livello nazionale: 504 ogni 100.000 abitanti (17/06/2022 -23/06/2022) vs 310 ogni 100.000 abitanti (10/06/2022 -16/06/2022). Nel periodo 1 giugno – 14 giugno 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,07 (range 0,76-1,48), inrispetto alla settimana precedente ed oltre la soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è ined anch’esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,16 (1,11-1,21) al 14/06/2022 vs Rt=0,95 (0,91-1) al 07/06/2022. Il tasso di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - SkyTG24 : Covid, Iss: l’indice Rt torna sopra 1. In aumento anche i ricoveri - fiosimonazzi : RT @IlariaBifarini: Il nesso tra aumento dei contagi Covid e alta percentuale di popolazione “vaccinata” è scientificamente incontrovertibi… - mammasi68 : RT @IlariaBifarini: Il nesso tra aumento dei contagi Covid e alta percentuale di popolazione “vaccinata” è scientificamente incontrovertibi… -

Un richiamo di vaccino Moderna aggiornato per la Omicron 4 e 5 del. "Ci stiamo preparando a fornire il nostro vaccino booster bivalente a partire da agosto, in vista di un potenziale...L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è ined anch'esso sopra la soglia epidemica: Rt=1,16 al 14 giugno rispetto Rt=0,95 (0,91 - 1) al 7 giugno. Sale anche l'...Omicron 5 spinge il contagio. Salgono ancora incidenza e indice di trasmissibilità Rt: nel periodo 1 giugno - 14 giugno, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari ...Dopo ‘l’annus horribilis’ contrassegnato dal Covid, nel 2021 l’economia campana ha rialzato ... E’ notevolmente cresciuta la quota di aziende con fatturato in aumento, in particolare tra le aziende di ...