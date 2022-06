Ciclismo, Elisa Longo Borghini: “Sarebbe davvero bello vedere il Giro d’Italia femminile a maggio oppure all’inizio di giugno” (Di venerdì 24 giugno 2022) Intervistata da VeloNews, Elisa Longo Borghini, ciclista italiana vincitrice in questa stagione della Parigi-Roubaix femminile, ha parlato del Giro d’Italia donne, proponendo una distanza minore tra la fine della corsa Rosa maschile e l’inizio di quella femminile. “Sarebbe molto bello vedere il Giro a maggio oppure all’inizio di giugno – ha affermato la ciclista della Trek-Segafredo – Ma questo è qualcosa di cui devono discutere anche all’UCI, perché poi sicuramente le donne dovranno muoversi. Si tratta di portare il Giro nello slot giusto, ma penso che sarei davvero felice di vedere ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Intervistata da VeloNews,, ciclista italiana vincitrice in questa stagione della Parigi-Roubaix, ha parlato deldonne, proponendo una distanza minore tra la fine della corsa Rosa maschile e l’inizio di quella. “moltoildi– ha affermato la ciclista della Trek-Segafredo – Ma questo è qualcosa di cui devono discutere anche all’UCI, perché poi sicuramente le donne dovranno muoversi. Si tratta di portare ilnello slot giusto, ma penso che sareifelice di...

Pubblicità

IlPedaleRosa : 'Campionato Italiano Cronometro Elite', titolo all'ossolana Elisa Longo Borghini: - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Terzo titolo tricolore consecutivo e sesto totale per Elisa Longo Borghini ???????????? Leggi il report - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Terzo titolo tricolore consecutivo e sesto totale per Elisa Longo Borghini ???????????? Leggi il report - infoitsport : Ciclismo, Elisa Longo Borghini vince i Campionati Italiani a cronometro: 'Test per il Giro d'Italia, non guarderò l… - infoitsport : Ciclismo, Campionati italiani 2022: Elisa Longo Borghini trionfa per la terza volta consecutiva a cronometro, secon… -