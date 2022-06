Christiane Jatahy, storie di migranti (Di venerdì 24 giugno 2022) Christiane Jatahy, Leone d’oro alla carriera, regista, autrice, e filmmaker brasiliana inaugura oggi il Festival Internazionale del Teatro (fino al 3 luglio) diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 giugno 2022), Leone d’oro alla carriera, regista, autrice, e filmmaker brasiliana inaugura oggi il Festival Internazionale del Teatro (fino al 3 luglio) diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

AiseStampa : Biennale di Venezia: il 50. Festival Internazionale del Teatro si apre nel nome di Christiane Jatahy e Asia Argento… - andreapox : RT @TeatroeCritica: Andrea Gardenghi dal @Piccolo_Teatro #Milano per il #festival #Presenteindicativo: per Giorgio Strehler, uno spettacolo… - TeatroeCritica : Andrea Gardenghi dal @Piccolo_Teatro #Milano per il #festival #Presenteindicativo: per Giorgio Strehler, uno spetta… -