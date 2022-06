Calciomercato Milan, nuova idea per la mediana: è Douglas Luiz (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero pensando anche a Douglas Luiz in mediana come sostituto di Kessie Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Douglas Luiz dell’Aston Villa è entrato nella lista dei possibili eredi di Kessie al Milan. Di lui si è parlato nell’incontro di ieri a Casa Milan tra Maldini-Massara e i suoi agenti: un colloquio esplorativo che potrebbe avere un seguito in base anche agli sviluppi sui fronti Sanches e Traore. La valutazione è di 30 milioni ma il giocatore è in scadenza tra un anno e questo potrebbe spingere gli inglesi ad abbassare le pretese per il mediano che piace anche alla Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022): i rossoneri starebbero pensando anche aincome sostituto di Kessie Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome didell’Aston Villa è entrato nella lista dei possibili eredi di Kessie al. Di lui si è parlato nell’incontro di ieri a Casatra Maldini-Massara e i suoi agenti: un colloquio esplorativo che potrebbe avere un seguito in base anche agli sviluppi sui fronti Sanches e Traore. La valutazione è di 30 milioni ma il giocatore è in scadenza tra un anno e questo potrebbe spingere gli inglesi ad abbassare le pretese per il mediano che piace anche alla Roma. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo ...

