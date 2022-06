Bautista Agut-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Maiorca 2022 (Di venerdì 24 giugno 2022) Roberto Bautista Agut sfiderà Stefanos Tsitsipas nel contesto della finale dell’Atp 250 di Maiorca 2022. Il greco è il primo tennista del 2022 a raggiungere tre finali su tre superfici diverse. Reduce da un successo in due set ai danni di Bonzi, contenderà il titolo al padrone di casa. Bautista Agut ha infatti sconfitto il qualificato Bellier, dopo aver piegato al turno precedente Medvedev, ed ha raggiunto la sua seconda finale in carriera sull’erba, otto anni dopo la prima. Non va dimenticato però che nel 2019 ha fatto semifinale a Wimbledon. Tsitsipas è avanti 2-0 nei precedenti e partirà favorito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La finale è in programma ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Robertosfiderà Stefanosnel contesto delladell’Atp 250 di. Il greco è il primo tennista dela raggiungere tre finali su tre superfici diverse. Reduce da un successo in due set ai danni di Bonzi, contenderà il titolo al padrone di casa.ha infatti sconfitto il qualificato Bellier, dopo aver piegato al turno precedente Medvedev, ed ha raggiunto la sua secondain carriera sull’erba, otto anni dopo la prima. Non va dimenticato però che nel 2019 ha fatto semia Wimbledon.è avanti 2-0 nei precedenti e partirà favorito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Laè in programma ...

