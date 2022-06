Atalanta | il Lipsia corteggia Koopmeiners | la valutazione della Dea

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ilstandocome rinforzo per la prossima stagione: 30 milioni laDea Ilvuole fare spesa in casaper aggiudicarsi. Lache ne fa la Dea è di 30 milioni. Difficile ipotizzare una sua cessione, visto che in uscita è più probabile ci siano Pasalic e Pessina, su cui si è mosso il Monza. Lo riporta L’Eco di Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Teun Koopmeiners, che potrebbe essere avanzato, ha diversi estimatori in Europa, in particolare il, ma è considerato incedibile. Più probabile che con l'addio di Ederson parta uno tra Matteo ...... l'Olympique Marsiglia 12 ), è aperto il casting per l'attacco dell', in cerca di due ... Il suo cartellino è proprietà del, che ora deciderà se aprire l'asse con Bergamo per l'ala veloce, ...Per la sessione estiva di calciomercato l'Atalanta potrebbe decidere di vendere uno tra Pessina e Pasalic per far spazio ad Ederson ...Con l'acquisto di Ederson a centrocampo, l'Atalanta sarà costretta a cedere almeno un giocatore nel mezzo. I candidati all'addio sono Pessina, sul quale c'è il Monza dove è cresciuto, e Pasalic. Ma no ...