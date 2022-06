Ascolti Tv analisi 23 giugno 2022 | Terence Hill regola Papi Del Debbio batte il Covid e Mentana con Fabbri D’Annunzio e Guerri di nicchia

(Di venerdì 24 giugno 2022)al top: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 3,7 milioni e 24,85%; Tg5 a 3,289 milioni e 21,65%. Su Rai1 Reazione a Catena 3,227 milioni e 26,7% con la seconda parte. TecheTecheTe a 3,081 milioni e 18,5%. Ancora fiction contro show nella sfida tra le ammiraglie, giovedì 23, ma prendendo i titoli dal magazzino. A Don Matteo, su Rai1 in replica, ha risposto Scherzi a parte su Canale5. Rai2 ha proposto il film italiano Copperman, Rai3 il docufilm su Gabriele, L’uomo che invento se stesso. Italia 1 ha proposto il telefilm FBI: Most Wanted. Mentre diversa dal solito è stata anche la sfida tra i talk, con Rete4 che a Dritto e Rovescio ha ritrovato Paolo Dele La7 che ha risposto con uno speciale del TgLa7-Diario di guerra, con ingredienti simili a quelli che prima un appuntamento simile proponeva al ...

Pubblicità

AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 22 giugno 2022, Chi l’ha Visto? 13.6%, L’Ora – Inchiostro contro Piombo 9.1% - infoitcultura : Ascolti Tv Analisi 21 giugno 2022: Rai1 batte Canale5 e Italia1, ma è serata fiacca. La scissione di Di Maio dai 5S… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv martedì 21 giugno 2022, Papà per Amore 13.1%, Viaggio nella Grande Bellezza – Le Storie 12.4% - tvzoomitalia : #AscoltiTv Analisi 21 giugno 2022: Rai1 batte Canale5 e Italia1, ma è serata fiacca. La scissione di Di Maio dai 5S… - zazoomblog : Ascolti Tv Analisi 21 giugno 2022: Rai1 batte Canale5 e Italia1 ma è serata fiacca. La scissione di Di Maio dai 5St… -

Questa è un'curiosa che ha anche alcuni elementi di interesse. L'età media dell'ascolto ... i software certificati da TER accedono al database delle interviste della rilevazione degli...In 26 anni di attività le Fondazioni associate hanno effettuato 149.695, istruito 23.629 ... è necessario un approfondimento diper comprendere l'entità effettiva del fenomeno, i ...Per gli oltre 500mila candidati sette tracce di tre diverse tipologie. La seconda prova scritta sarà diversa per ogni indirizzo. Tutte le news e le indiscrezioni di Skuola.Net ...(Il Sussidiario.net) Ascolti tv 20 giugno 2022 analisi: L’Isola cresce e batte “Wonder”, ma davanti a pochi. Ilary ok tra i giovani (specie valdostani, umbri, pugliesi, siculi). Ranucci tiene i fedeli ...