Vidal in uscita dall'Inter, il tecnico del Boca Juniors: "Ci farebbe fare un salto di qualità" L'avventura di Arturo Vidal all'Inter è praticamente finita ormai da tempo e il centrocampista cileno sta scegliendo cosa fare del suo futuro. Nelle ultime ore, l'ex Juve è stato associato anche al Boca Juniors e quindi, il tecnico del club argentino, Sebastian Battaglia, ha parlato del calciatore. Ecco le sue parole a ESPN Argentina: "Vidal? Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino. Ha molta esperienza, sappiamo che può dare molto alla squadra. Ci farebbe fare un salto di qualità. Vedremo se la cosa progredisce e se, nel caso, arriverà il momento di parlargli. Oggi non c'è stata occasione, non so come sia la sua situazione".

