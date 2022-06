Un Altro Domani, Trama Puntate dal 4 al 8 Luglio 2022: Julia Non perdona Sergio! (Di giovedì 23 giugno 2022) Un Altro Domani, Trama Puntate dal 4 al 8 Luglio 2022: Victor inizia a corteggiare Carmen, la quale è ancora concentrata su Dayo e sui problemi della sua famiglia, che la portano a fare scelte importanti… Un Altro Domani prosegue e, nel corso della settimana dal 4 all’8 Luglio 2022, Victor inizierà a mettere in atto il piano suggerito dalla perfida Patricia. Infatti, comincerà il suo sfrenato corteggiamento nei confronti di Carmen, che nel frattempo sarà ancora presa dalle faccende legate alla fabbrica e allo stesso Kiros. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un Altro Domani: dove eravamo rimasti? Carmen prova a negoziare con il leader ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 23 giugno 2022) Undal 4 al 8: Victor inizia a corteggiare Carmen, la quale è ancora concentrata su Dayo e sui problemi della sua famiglia, che la portano a fare scelte importanti… Unprosegue e, nel corso della settimana dal 4 all’8, Victor inizierà a mettere in atto il piano suggerito dalla perfida Patricia. Infatti, comincerà il suo sfrenato corteggiamento nei confronti di Carmen, che nel frattempo sarà ancora presa dalle faccende legate alla fabbrica e allo stesso Kiros. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un: dove eravamo rimasti? Carmen prova a negoziare con il leader ...

