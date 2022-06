Tre fratellini sperano di essere adottati dalla stessa famiglia (Di giovedì 23 giugno 2022) Come persona che ha avuto la fortuna di crescere in una famiglia con una mamma e un papà presenti, posso solo immaginare come sia non averli. Ovviamente, al mondo ci sono tantissimi bambini meno fortunati, tra cui anche coloro che non hanno i genitori ad occuparsene. Alcuni si ritrovano a vivere con i parenti, altri invece a sperare di essere adottati da una famiglia che li ami. I fratellini Bobby, 11 anni, Marshall, 10, e Aiden, 10, conoscono questa sensazione molto bene. Infatti, sperano fortemente di trovare una famiglia che li accolga tutti e tre assieme. YouTubeI gemelli Marshall e Aiden e il fratello maggiore Bobby, si fanno chiamare con i loro soprannomi: Curly, Larry e Moe. Secondo Partneship for Children, i bambini giocano come solo i fratelli sanno ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 23 giugno 2022) Come persona che ha avuto la fortuna di crescere in unacon una mamma e un papà presenti, posso solo immaginare come sia non averli. Ovviamente, al mondo ci sono tantissimi bambini meno fortunati, tra cui anche coloro che non hanno i genitori ad occuparsene. Alcuni si ritrovano a vivere con i parenti, altri invece a sperare dida unache li ami. IBobby, 11 anni, Marshall, 10, e Aiden, 10, conoscono questa sensazione molto bene. Infatti,fortemente di trovare unache li accolga tutti e tre assieme. YouTubeI gemelli Marshall e Aiden e il fratello maggiore Bobby, si fanno chiamare con i loro soprannomi: Curly, Larry e Moe. Secondo Partneship for Children, i bambini giocano come solo i fratelli sanno ...

