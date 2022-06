Pubblicità

DiegoNatoli2 : RT @Yoda15271485: Anche oggi #spread alto, 196, e rendimento BTP Italia a 10 anni addirittura a 3,35! #imiracolidimario #governodeimigliori… - fisco24_info : Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 194,6 punti: Il rendimento del decennale italiano scende al 3,36% - papel61 : RT @Yoda15271485: Anche oggi #spread alto, 196, e rendimento BTP Italia a 10 anni addirittura a 3,35! #imiracolidimario #governodeimigliori… - Yoda15271485 : Anche oggi #spread alto, 196, e rendimento BTP Italia a 10 anni addirittura a 3,35! #imiracolidimario #governodeimigliori #icompetenti - classcnbc : #UPDATE - borse europee chiudono in rosso: ????-0,4% ????-0,5% ????-0,9% ????-1,5% Piazza Affari: #Saipem (-8%) sul fondo… -

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 194,6 punti rispetto ai 190 dell'avvio. In calo il rendimento del decennale italiano che scende al 3,36%. Ancora in recupero, in risalita: il rendimento del decennale si attesta al 3,49% (chiusura precedente a 3,63%), lo spread sul Bund sale a 205 bp (da 200). Petrolio in lieve calo. Il Brent si ...