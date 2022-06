“Sanremo 2023” | Chiara Ferragni co-conduttrice | il commento a sorpresa di Giulia Salemi

(Di giovedì 23 giugno 2022) “”: pare chepresterà il suo volto alla prossima edizione del Festival e calcherà quindi il palco del teatro Ariston. Tra l’altro non lo farà una volta sola, bensì due, nella prima e nell’ultima serata. Dopo la notizia non ha tardato ad arrivare ildi. Ecco come si è espressa la giovane influencer a riguardo.”: poco tempo fa, durante il Tg1, il grande Amadeus ha reso ufficiale la notizia su chi sarà la prima figura che lo affiancherà sul palco del teatro Ariston in occasione della nuova edizione del “Festival di”, la settantatreesima. Il nome è quello di, l’imprenditrice digitale conosciuta in ...

Pubblicità

matitarancione : RT @pierspollon: Your Power. Io VVB. #Ragù - infoitcultura : Chiara Ferragni svela i dettagli su Sanremo 2023: il retroscena che spiega tutto - Funweek - romi_andrio : RT @carotelevip: La 'annuncite' di Amadeus sul Festival di Sanremo 2023 inizia il 20 giugno 2022. Un direttore artistico lontano anni luce… - romi_andrio : RT @carotelevip: La “annuncite precoce” di Amadeus su Sanremo 2023 mentre il Governo è costretto a dare un bonus di 200 euro a più della me… - giusydausi : RT @blogtivvu: Chiara Ferragni a Sanremo 2023 realizza il sogno di Giulia Salemi: cosa ha detto l’ex del GF Vip #chiaraferragni #prelemi #g… -

... Ferragni avrebbe detto no più volte al Festival di. La prima volta nel 2016 a Carlo ... Nel dubbio nella vedremo al fianco di Amadeus e questo ha reso molto felice anche Giulia Salemi.Chiara Ferragni co - conduttrice del Festival diPer il quarto anno consecutivo a condurre il Festival disarà Amadeus che a sua volta verrà affiancato da bellissime donne. E ...Mancano ancora otto mesi a Sanremo 2023, ma da qualche giorno non si parla d'altro dal momento che Amadeus, chiamato come conduttore anche per l'anno prossimo e il 2024, ha lanciato una ...A meno di ventiquattro ore dall'annuncio della Ferragni all'Ariston si sono scatenate alcune polemiche su cachet e sulla sua reazione a chi non ha gradito la scelta fatta da Amadeus ...