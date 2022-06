Plenitude | Eni rinvia la quotazione della sua controllata “green” | “Mercati troppo incerti”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Enilain borsa di, lacreata per gestire gli investimenti sulle rinnovabili e i clienti luce&gas. Lo ha annunciato il gruppo di San Donato Milanese con una nota, nella quale spiega che “dall’annuncio da parte di Eni edell’Intention to float (l’intenzione di aprirsi al mercato, ndr), lo scorso 9 giugno, le condizioni di mercato si sono deteriorate. Malgrado le due società abbiano riscontrato da parte degli investitori un forte e diffuso interesse per, nonché un significativo consenso sulla sua strategia, Eni ha valutato che la volatilità e l’incertezza che attualmente coinvolgono irichiedano un’ulteriore fase di monitoraggio”, si legge. Eni e– conclude la nota – ...

