Pediatri | ' meningite rara ma molto grave | bisogna prevenirla'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos Salute) - "Lameningococcica è un'infiammazione delle meningi, le membrane che rivestono cervello e il midollo spinale. E' una patologia, ma, perché nel giro di poche ore, anche meno di 24 ore, può portare a morte nonostante adeguati trattamenti. Il 10% dei pazienti muore. Nel 10-20% dei sopravvissuti ci sono sequele a livello del sistema nervoso, ritardi in tappe motorie, ipoacusia, cecità, danni fisici, paralisi, cicatrici che restano come segno indelebile, sulla cute del bambino". Così Elena Bozzola, pediatra dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e della Società italiana dia, intervenendo alla Tavola rotonda 'Pre-occupiamoci dellanel Lazio', evento phygital trasmesso in diretta streaming sui profili Facebook e ...