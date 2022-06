MotoGP d’Olanda: un giro insieme all’università della moto (Di giovedì 23 giugno 2022) La storia di Assen è lunga, tanto da incoronarlo uno dei circuiti per eccellenza, tecnico, stilistico, d’interesse per i tecnici della moto. Prestigioso fin dall’edizione inaugurale del Mondiale 1949, e tutt’oggi ancora in calendario. Secondo i tecnici Brembo il TT Circuito Assen rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni. motoGP d’Olanda: in una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2. Davvero il più basso delle gare europee, superiore soltanto a Phillip Island. Ad Assen si usano pochissimo i freni e la velocità massima raggiunta è di circa 310 km/h. Sono in totale 18 curve, una è segnalata un po’ più impegnativa. Ad Assen la velocità massima non supera i 310 km/h ma le numerose curve veloci garantiscono un ottimo raffreddamento degli impianti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 giugno 2022) La storia di Assen è lunga, tanto da incoronarlo uno dei circuiti per eccellenza, tecnico, stilistico, d’interesse per i tecnici. Prestigioso fin dall’edizione inaugurale del Mondiale 1949, e tutt’oggi ancora in calendario. Secondo i tecnici Brembo il TT Circuito Assen rientra nella categoria dei circuiti scarsamente impegnativi per i freni.: in una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 2. Davvero il più basso delle gare europee, superiore soltanto a Phillip Island. Ad Assen si usano pochissimo i freni e la velocità massima raggiunta è di circa 310 km/h. Sono in totale 18 curve, una è segnalata un po’ più impegnativa. Ad Assen la velocità massima non supera i 310 km/h ma le numerose curve veloci garantiscono un ottimo raffreddamento degli impianti ...

Pubblicità

FTraiettoria : Info, orari e record: guida al Gran Premio motociclistico d’Olanda 2022 Scritto da Filippo Gardin - MotorcycleSp : Questo fine settimana è il GP d'Olanda MotoGP, che per Maverick Viñales rappresenta il ritorno ad As... #MotoGP… - MotorcycleSp : Remy Gardner sta attraversando la fase migliore della sua stagione d'esordio alla Coppa del Mondo Mo... #MotoGP… - Luxgraph : MotoGp, Marini verso il Gp d'Olanda: 'Possiamo lottare per le posizioni che contano' - pausa_motori : Vigilia del Gran Premio d’Olanda per la #MotoGP. Il circuito di Assen ospita l’undicesimo appuntamento della stagi… -