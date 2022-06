Medvedev la spara ancora più grossa: 'Draghi non è del livello di Berlusconi' (Di giovedì 23 giugno 2022) Il livello dei politici occidentali è 'caduto in basso' e 'l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni'. In Europa, ad esempio, 'non c'è nemmeno traccia di personaggi politici del livello di ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildei politici occidentali è 'caduto in basso' e 'l'ho visto con i miei occhi negli ultimi 20 anni'. In Europa, ad esempio, 'non c'è nemmeno traccia di personaggi politici deldi ...

