Maturità 2022, il nipote di Liliana Segre: “La traccia su mia nonna? La prof mi ha detto: ‘Hai visto chi c’è?’. L’ho iniziata, ma non me la sono sentita” (Di giovedì 23 giugno 2022) F. si siede sul banco, i professori consegnano le tracce della prima prova scritta dell’esame di Maturità: tema A: Pascoli, La via ferrata. Verga, Nedda, Bozzetto siciliano. Tema B: Gherardo Colombo e Liliana Segre, La sola colpa di essere nati. Smette di leggere. Chi? “Mia nonna? Non l’avrei mai immaginato. Fino al secondo prima ero agitatissimo, appena ho letto il nome di mia nonna mi sono calmato. Per gli altri la signora Segre è una senatrice, per me è famiglia, è casa. In una situazione così sconosciuta mi sono sentito più sereno leggendo di lei”. Così racconta F. (volutamente anonimo), il nipote più piccolo della senatrice a vita Liliana Segre al Corriere della Sera, rivelando le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) F. si siede sul banco, iessori consegnano le tracce della prima prova scritta dell’esame di: tema A: Pascoli, La via ferrata. Verga, Nedda, Bozzetto siciliano. Tema B: Gherardo Colombo e, La sola colpa di essere nati. Smette di leggere. Chi? “Mia? Non l’avrei mai immaginato. Fino al secondo prima ero agitatissimo, appena ho letto il nome di miamicalmato. Per gli altri la signoraè una senatrice, per me è famiglia, è casa. In una situazione così sconosciuta misentito più sereno leggendo di lei”. Così racconta F. (volutamente anonimo), ilpiù piccolo della senatrice a vitaal Corriere della Sera, rivelando le ...

