**Mattarella: 'con guerra non c'è sviluppo, senza sviluppo non c'è pace'** (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "La cooperazione allo sviluppo è strumento fondamentale per costruire e preservare la pace. Il rapporto tra sviluppo e affermazione dei diritti umani è evidente e se è altrettanto evidente che con la guerra non ci può essere sviluppo, è chiaro che senza sviluppo, come si è potuto constatare in diverse parti del mondo, non ci possono essere stabilità e pace". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la Conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo che si svolge a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "La cooperazione alloè strumento fondamentale per costruire e preservare la. Il rapporto trae affermazione dei diritti umani è evidente e se è altrettanto evidente che con lanon ci può essere, è chiaro che, come si è potuto constatare in diverse parti del mondo, non ci possono essere stabilità e". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo la Conferenza nazionale della cooperazione alloche si svolge a Roma.

