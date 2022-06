Malore per Rosanna Vaudetti: l’ex annunciatrice Rai in ospedale (Di giovedì 23 giugno 2022) Disavventura per Rosanna Vaudetti, storica Signorina Buonasera della Rai. l’ex annunciatrice tv ha avuto un Malore in mare dopo essersi immersa nelle acque di Ancona, sua città natale, durante alcune ore di relax. Fortunatamente è riuscita a raggiungere la riva in tempo per poi essere soccorsa dai bagnanti. Ora la donna è ricoverata in ospedale nel reparto di Cardiologia e, come riferito a Il Resto del Carlino, sta bene sebbene abbia rischiato di annegare. Rosanna Vaudetti, Malore in mare: i soccorsi e il ricovero in Cardiologia Paura per Rosanna Vaudetti che, nella mattinata di mercoledì, ha accusato un Malore durante alcune ore di relax al mare. l’ex ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) Disavventura per, storica Signorina Buonasera della Rai.tv ha avuto unin mare dopo essersi immersa nelle acque di Ancona, sua città natale, durante alcune ore di relax. Fortunatamente è riuscita a raggiungere la riva in tempo per poi essere soccorsa dai bagnanti. Ora la donna è ricoverata innel reparto di Cardiologia e, come riferito a Il Resto del Carlino, sta bene sebbene abbia rischiato di annegare.in mare: i soccorsi e il ricovero in Cardiologia Paura perche, nella mattinata di mercoledì, ha accusato undurante alcune ore di relax al mare....

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Paura alla finale del singolo libero di nuoto sincronizzato ai Mondiali. La statunitense Alvarez è stata colta da u… - ItalianAirForce : Missione compiuta con la soddisfazione di aver contribuito a salvare un’altra vita umana. Un elicottero HH-139B del… - fanpage : Grande paura per il malore che ha colpito #AnitaAlvarez ai Mondiali di nuoto di Budapest. Il racconto di quegli att… - Cavacecio : Malore improvviso, paura ai mondiali di nuoto per la campionessa 25enne: cosa è successo - EuropeChemical : @barbarab1974 'Ancora non è chiaro che cosa abbia provocato il malore, si pensa a un mix di caldo (la piscina del n… -