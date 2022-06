(Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu.(Adnkronos) - "Io sono del Pd e non sono tentato da altre strade, ma ritengo che chiunque voglia davveromaggiormente sullefaccia assolutamente. E non per un motivo ideologico, ma perché c'è un enorme bisogno di accorciare la distanza che molto spesso c'è tra 'centro' e 'periferia'". Così ildiMattia Palazzi, interpellato dall'Adnkronos, commenta le dichiarazioni di Luigi Di, riguardanti la necessità di ripartire dal territorio e dai. Il fatto, spiega Palazzi, è che "la legge elettorale ha ampliato questa distanza e quindi credo che Difaccia assolutamente". Anzi "dovrebbero farlo sempre di più tutti, ...

Pubblicità

TV7Benevento : **M5s: sindaco Mantova, 'Di Maio? Fa bene se vuole coinvolgere sindaci su scelte nazionali'** -… - infoitinterno : M5S: sindaco Matera, rimango dove sono da oltre dieci anni - BonturiAndrea : @Misurelli77 semmai è il M5S che ha fatto un bel capolavoro il loro rappresentante è stato uno dei primi a elogiare… - Primonumero : Rottura M5S, sindaco Gravina: “Stiamo con Conte. La gestione Di Maio mai piaciuta” - ottopagine : Scissione M5S, il caso di Portici primo segnale col supporto al sindaco Pd #Portici -

Il Tempo

Fa lo stesso ildi Campobasso Roberto Gravina che critica Di Maio. Nessun addio finora ...i primissimi la sera dell'annuncio di Di Maio a rinnovare al loro fiducia all'attuale presidente. ......settimane Di Maio aveva assunto un profilo più moderato rispetto alle posizioni del leader del, ... Nel 2009 l'exdi Roma Francesco Rutelli decise di uscire dal partito accusando gli allora ... **M5s: sindaco Mantova, 'Di Maio Fa bene se vuole coinvolgere sindaci su scelte nazionali'** Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Otto giorni appena, da qui al 30 giugno. Si è aperta oggi, in Sicilia, la finestra per la presentazione delle candidature per le primarie del fronte progressista, previste ...(ANSA) - TRIESTE, 23 GIU - Nessuna fuoriuscita dal Movimento 5 stelle per i consiglieri regionali in Friuli Venezia Giulia. Mauro Capozzella, Andrea Ussai, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo, che siedono ...