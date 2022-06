Ladispoli | ordinanza contro lo spreco d’acqua | ecco fino a quando | cosa cambia e gli orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 giugno 2022) “Invito tutta la cittadinanza a collaborare costruttivamente per un uso razionale e corretto dell’acqua al fine di evitare inutili sprechi”. Questa le parole del sindaco Alessandro Grando che ha annunciato di aver firmato l’relativa all’utilizzo dell’acqua potabile la quale sarà in vigore dal 24 Giugno al 30 Settembre 2022. Leggi anche: Alessandro Grando confermato Sindaco di: ‘Siamo una grande famiglia’sindacoacqua potabile L’utilizzo dell’acqua potabile derivata dai pubblici acquedotti, compreso quello di Marina di San Nicola, è consentita solo dalle ore 23:00 all’una del giorno successivo per le seguenti attività: irrigazione e annaffiatura di orti, giardini, prati, vasi e altre superfici a verde; riempimento di piscine, fontane e vasche; lavaggio di corti e ...