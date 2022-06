(Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore si è tornati a parlare con insistenza di Finlandia e Svezia come nuovi membri Nato. Allo stesso tempo, sempre per arginare, Joe Biden proporrà nuove misure in vista del prossimo G7

Pubblicità

ilGiornale.it

CC TUDISCO (LASCARIS) " Metronomoeccellenza, la sua...di centrocampista che ti fa innamorare del gioco del calcio...gli fa registrare l'inquietante dato di 0 gol nellasfida in ...... e in attesa che anche l'Inter faccia la propriaè l'...sempre più convinti che il 22enne esterno ligure sia l'uomo giusto...del ragazzo che potrebbero portare la somma complessiva in... Allargamento Nato e pressione del G7: la doppia mossa per contenere Mosca