Innovation Village “illumina” il Greentech Festival di Berlino con le lampade cresciute in laboratorio

È partita oggi la quinta edizione del Greentech Festival di Berlino, manifestazione che vede tra i suoi fondatori l'ex pilota tedesco di Formula 1, Nico Rosberg. In fiera anche Innovation Village, il network sull'innovazione organizzato a Napoli dal 2016, con il progetto Scobyskin, brevetto tutto italiano, per la realizzazione di un materiale generato da batteri e lieviti in grado di trasformare lo scarto di produzione frutticola o vitivinicola in nanocellulosa. "Il processo per la generazione di materiali, in particolare la nanocellulosa, è la nuova tendenza nell'ambito della ricerca industriale – spiega Marco Abbro, responsabile del laboratorio BioLogic di Knowledge for Business, società che organizza Innovation Village, e inventore del processo -.

