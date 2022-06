Gnonto, parla l’agente: «Si sono aperte opportunità all’estero» (Di giovedì 23 giugno 2022) l’agente di Gnonto ha parlato del futuro del baby attaccante dell’Italia e delle opportunità che si sono aperte Claudio Vigorelli, agente di Willy Gnonto, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del futuro del baby attaccante dell’Italia. LE PAROLE – «È un ragazzo genuino. Viene da una famiglia di origini ivoriane cha ha fatto tanti sacrifici per farlo emergere. Con il successo improvviso non si è montato la testa, tiene i piedi ben piantati per terra. Sa che questo è solo al primo step e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Questa finestra di mercato gli ha già aperto diverse opportunità, soprattutto all’estero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)dihato del futuro del baby attaccante dell’Italia e delleche siClaudio Vigorelli, agente di Willy, in una intervista a La Gazzetta dello Sport hato del futuro del baby attaccante dell’Italia. LE PAROLE – «È un ragazzo genuino. Viene da una famiglia di origini ivoriane cha ha fatto tanti sacrifici per farlo emergere. Con il successo improvviso non si è montato la testa, tiene i piedi ben piantati per terra. Sa che questo è solo al primo step e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Questa finestra di mercato gli ha già aperto diverse, soprattutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

