'Fino all'ultimo secondo', docu - serie sulla stagione di serie A (Di giovedì 23 giugno 2022) Sarà disponibile da domani su Dazn la docu - serie 'Fino all'ultimo secondo', che ripercorre il campionato di serie A 2021/22 attraverso immagini esclusive, interviste e 'dietro le quinte' che ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Sarà disponibile da domani su Dazn laall'', che ripercorre il campionato diA 2021/22 attraverso immagini esclusive, interviste e 'dietro le quinte' che ...

Pubblicità

timwcap : Da oggi fino al 26/6 va in scena la prima edizione di #MateraDigitalWeek, un momento di incontro tra aziende, il mo… - SerieA : Il duello più bello degli ultimi anni, il miracolo Salernitana, sorpassi, gol, capolavori, colpi di scena. Un camp… - borghi_claudio : @todorov_denis @cavalierebianc5 Noi chiediamo le elezioni da sempre. La Lega ha provato ad eleggere la Sen. Casella… - divieto5 : @LeleVanCave Si vede che i riscatti sono stati concordati con la società..altri no..e come fanno tutti i cristiani,… - AlfredoRacanel1 : @elio_vito Ma chi se ne frega, ancora non avete capito che fate pena tutti quanti, dalla mummia fino all'ultimo usc… -