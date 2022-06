Festa della Musica nel carcere di Poggioreale con Paky e Geolier (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È in programma per sabato 25 giugno, alle ore 10:00, l’evento “Festa della Musica”, organizzato nella Casa circondariale di Poggioreale. L’iniziativa è stata promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale e patrocinato dal Comune di Napoli. Protagonista dell’evento il rapper Paky, da sempre sensibile al tema della detenzione, che si esibirà davanti ad un pubblico di detenuti, con i quali avrà un contatto umano diretto: ci sarà uno scambio di opinioni, di storie, di esperienze. L’esibizione ruoterà intorno ad una riflessione profonda sul concetto di ‘vita sbagliata’, titolo anche di una sua canzone autobiografica. Suo ospite sarà l’amico rapper ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È in programma per sabato 25 giugno, alle ore 10:00, l’evento “”, organizzato nella Casa circondariale di. L’iniziativa è stata promossa dal Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittivalibertà personale e patrocinato dal Comune di Napoli. Protagonista dell’evento il rapper, da sempre sensibile al temadetenzione, che si esibirà davanti ad un pubblico di detenuti, con i quali avrà un contatto umano diretto: ci sarà uno scambio di opinioni, di storie, di esperienze. L’esibizione ruoterà intorno ad una riflessione profonda sul concetto di ‘vita sbagliata’, titolo anche di una sua canzone autobiografica. Suo ospite sarà l’amico rapper ...

