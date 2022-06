Fa esami in ospedale e sogna di diventare magistrato, Anm scrive a Gaia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Una lettera per invitarla a visitare la Corte di Cassazione, per “condividere la solennità del Palazzo” e per “assaporare da vicino cosa significhi fare il magistrato”. E’ indirizzata a Gaia, una ragazza pugliese costretta a sostenere gli esami di terza media all’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma, e a scriverla è Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione magistrati. La storia era stata resa nota dal quotidiano ‘la Repubblica’ nei giorni scorsi. “Abbiamo letto che per un serio problema di salute hai dovuto affrontare in ospedale gli esami di conclusione della scuola secondaria di primo grado – Il tuo sogno – ricorda Santalucia – è occuparti di moda e diventare magistrato. Ci complimentiamo con te per i tuoi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Una lettera per invitarla a visitare la Corte di Cassazione, per “condividere la solennità del Palazzo” e per “assaporare da vicino cosa significhi fare il”. E’ indirizzata a, una ragazza pugliese costretta a sostenere glidi terza media all’‘Bambino Gesù’ di Roma, e arla è Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione magistrati. La storia era stata resa nota dal quotidiano ‘la Repubblica’ nei giorni scorsi. “Abbiamo letto che per un serio problema di salute hai dovuto affrontare inglidi conclusione della scuola secondaria di primo grado – Il tuo sogno – ricorda Santalucia – è occuparti di moda e. Ci complimentiamo con te per i tuoi ...

