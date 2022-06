Disabilità, questionario choc a Nettuno: ‘Da 1 a 4 quanto ti vergogni dei tuoi figli’ ? (Di giovedì 23 giugno 2022) Un questionario a dir poco imbarazzante quello che si sono trovati a compilare i cittadini di Nettuno con a carico dei familiari disabili. ‘Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare? quanto risentimento provi nei suoi confronti? E ancora: ‘quanto non ti senti a tuo agio quanto hai amici in casa?’. Queste solamente alcune delle imbarazzanti ed inopportune domande alle quali i familiari di disabili gravi hanno dovuto rispondere. Uno step obbligato se si vuole usufruire ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per chi vivi situazioni così delicate e particolari. Leggi anche: #Io sto con Amina, la battaglia social: un esercito di cuori per salvare la giovane costretta in un letto per una diagnosi sbagliata questionario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) Una dir poco imbarazzante quello che si sono trovati a compilare i cittadini dicon a carico dei familiari disabili. ‘Da zero a quattrotidel tuo familiare?risentimento provi nei suoi confronti? E ancora: ‘non ti senti a tuo agiohai amici in casa?’. Queste solamente alcune delle imbarazzanti ed inopportune domande alle quali i familiari di disabili gravi hanno dovuto rispondere. Uno step obbligato se si vuole usufruire ai fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio per chi vivi situazioni così delicate e particolari. Leggi anche: #Io sto con Amina, la battaglia social: un esercito di cuori per salvare la giovane costretta in un letto per una diagnosi sbagliata...

