Dalla Francia – Il progetto del PSG “fa piacere” a Neymar, secondo Wagner Ribeiro (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 15:44:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: ” Neymar ha un sogno: vincere la Champions con il PSG “. Le parole di Wagner Ribeiro a Goal sono chiare sul fatto che Neymar sia stato espulso dal Paris. secondo lo storico agente dell’attaccante brasiliano, ” nonostante tutte le voci, è molto motivato e non si fermerà finché non raggiungerà il suo obiettivo “. Wagner Ribeiro sostiene che il progetto del PSG “ per favore a Neymar (30) soddisfatto del lavoro di Nasser al-Khelaïfi che ” migliora la squadra in tutte le aree “. Alla domanda sulla proroga di Kylian Mbappé, il brasiliano ha lasciato intendere che questa decisione non era quella giusta. ” Se ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 15:44:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: ”ha un sogno: vincere la Champions con il PSG “. Le parole dia Goal sono chiare sul fatto chesia stato espulso dal Paris.lo storico agente dell’attaccante brasiliano, ” nonostante tutte le voci, è molto motivato e non si fermerà finché non raggiungerà il suo obiettivo “.sostiene che ildel PSG “ per favore a(30) soddisfatto del lavoro di Nasser al-Khelaïfi che ” migliora la squadra in tutte le aree “. Alla domanda sulla proroga di Kylian Mbappé, il brasiliano ha lasciato intendere che questa decisione non era quella giusta. ” Se ...

