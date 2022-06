Cna Balneari | “Vittoria nostra e del buonsenso | calciobalilla e ping-pong non sono slot machine”

(Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – “La pressione di CNA, dell’intera categoria e dell’opinione pubblica ha avuto la meglio sulla burocrazia. Il Parlamento di fatto ha riconosciuto chenon, escludendo quindi il rischio di sanzioni amministrative. Si permette la sopravvivenza di giochi d’intrattenimento familiari tradizionali aprendo così a un’estate più libera per tutti”. E’ quanto si legge in un comunicato diramato da CNA. Sull’argomento si registra anche il commento del segretario della Lega, Matteo Salvini, che sui suoi canali social scrive: “Grazie a chi, a nome della Lega, ha corretto una norma assurda. Libero biliardino in libero Stato!”. L'articolo L'Opinionista.

