Choc in spiaggia, bagnante trovato morto a pochi metri dalla riva: "Abbiamo visto il corpo galleggiare" (Di giovedì 23 giugno 2022) Una vera tragedia quella successa al bagno 104 di Rimini. Qui un uomo è annegato dopo essersi sentito male in acqua. L'uomo era originario di Como e aveva 72 anni. L'allarme è scattato una ventina di minuti dopo le 16. La scena davvero terribile: alcuni bagnanti hanno visto l'uomo dell'uomo galleggiare con la faccia immersa nell'acqua a pochi metri dalla riva. Immediati i soccorsi, chiamati dalle persone sul posto. Naturalmente i marinai di salvataggio si sono accorti del corpo che galleggiava a poca distanza della riva e lo hanno immediatamente trasportato sulla spiaggia, dove hanno iniziato le prime pratiche di rianimazione. Il tutto è successo a Marebello, all'altezza della zona di spiaggia 104 Bradipo Beach.

