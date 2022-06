Castillejo punisce così il suo amico | “Chi perde paga” | VIDEO

(Di giovedì 23 giugno 2022) Samu, esterno d'attacco del Milan, ha pubblicato unsui social in cuiun suo. Non è dato sapere quale sia la colpa, ma la penitenza è abbastanza particolare...

Pubblicità

Sky Sport

... gli altri Kessie e Gunter (autogol propiziato da). Coincidenze, chissà, intanto i ... Gattusola Juve all'Allianz, Strasser il Cagliari in Sardegna. Milan Campione d'Italia anche ...Finale convulso, regola del vantaggio non applicata su Messias e poi Gyasii rossoneri. Di ... In panchina: Mirante, Tatarusanu, Stanga,, Di Gesù, Maldini. Allenatore: Pioli 5.5. ... Betis punito dal giudice sportivo: stadio squalificato per 2 turni dopo derby col Siviglia