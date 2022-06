Cannavaro: «Koulibaly uno dei migliori, certe volte vanno fatti degli sforzi» (Di giovedì 23 giugno 2022) Fabio Cannavaro ha parlato del Napoli e di Koulibaly: «Penso che in società sappiano cosa manca nello spogliatoio» Intervenuto ad un evento della Fondazione Cannavaro-Ferrara, l’ex Pallone d’Oro Fabio Cannavaro ha parlato della situazione del Napoli e anche di Koulibaly. Di seguito le sue parole. «Cosa manca al Napoli? Penso che in società sappiano cosa manca nello spogliatoio, noi possiamo farci solo un’idea. Quest’anno c’era voglia di vincere ma poi lo ha fatto il Milan, che ha allestito un’ottima squadra. La società adesso sta facendo delle valutazioni su Koulibaly, è uno dei migliori nel suo ruolo e certe volte vanno fatti degli sforzi: speriamo li facciano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Fabioha parlato del Napoli e di: «Penso che in società sappiano cosa manca nello spogliatoio» Intervenuto ad un evento della Fondazione-Ferrara, l’ex Pallone d’Oro Fabioha parlato della situazione del Napoli e anche di. Di seguito le sue parole. «Cosa manca al Napoli? Penso che in società sappiano cosa manca nello spogliatoio, noi possiamo farci solo un’idea. Quest’anno c’era voglia di vincere ma poi lo ha fatto il Milan, che ha allestito un’ottima squadra. La società adesso sta facendo delle valutazioni su, è uno deinel suo ruolo e: speriamo li facciano ...

